Crescono i posti fissi | ma aumentano anche i precari di lunga durata

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Più, piùdi. Non è una contraddizione. Sono le due popolazioni che convivono nel mercato del lavoro italiano, sempre più polarizzato tra i contratti a tempo indeterminato in crescita e i numerosi lavoratori che collezionano contratti di mesi, giorni o settimane da oltre cinque anni.i primi, macinando record su record.i secondi, quelli che qualcuno chiama «storici». Con un elemento preoccupante: questi ultimi sono in aumento tra i lavoratori più qualificati. La dicotomia viene fuori dal rapporto Istat sul Benessere equo e sostenibile (Bes), il documento che tiene conto degli indicatori sullo stato di salute del Paese oltre il Pil. Il...