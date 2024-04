Creme colorate | le nuove skin tint della primavera estate 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ormai da diverse stagioni, soprattutto con l’arrivoe in vista dell’, sono sempre più utilizzate per il trucco quotidiano leviso, note anche comeed moisturizer. Sono prodotti cosmetici che combinano le proprietà idratanti di una crema viso con una leggera colorazione e permettono alla pelle di respirare, anche con temperature più alte. Una via di mezzo, insomma, tra una crema da giorno e un fondoa soft, con un effetto naturale, fresco e luminoso. È anche per questo che piacciono molto tanto alla Gen Z, che si passa continuamente consigli e recensioni sui social sull’argomento, quanto a celebrities come Hailey Bieber, Hilary Swank, Pamela Anderson, Vanessa Hudgens, Gwyneth ...