Courtney Love attacca le colleghe | “Taylor Swift poco interessante | non mi piace la musica di Beyoncé e Lana Del Rey dovrebbe prendersi una pausa”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il suo podcast, targato BBC, si intitola “’s Women”, ma di amore per lece n’è davveronell’intervista che la vedova di Kurt Cobain,, ha rilasciato alla rivista The Standard. Non una parola buona per(“la Madonna di adesso. È uno spazio sicuro per le ragazze ma è una artista non”),(“non mila sua”),Del Rey (“sette anni didopo la sua versione di ‘Take Me Home Country Roads’”) e Madonna (“non mied io non piaccio a lei”). E infine si spiega: “Con il mio podcast sto cercando di ...

Courtney Love , rockstar delle Hole e vedova di Kurt Cobain, ha rilasciato un’intervista con la rivista britannica The Standard in occasione dell’uscita di un podcast in otto puntate della BBC dal ... (open.online)

Courtney Love racconta i segreti di Kurt Cobain e la follia delle L7 a Reading nel 1992: "E non sono le cose più folli" - Mai chiedere ad una rockstar come Courtney Love di raccontare le storie più folli che le sono capitate durante i concerti. In una nuova intervista con BBC Radio 6 in Inghilterra per la rubrica Life in ...virginradio

Courtney Love attacca Taylor Swift: “Non è interessante” - Courtney Love contro tutti. L’ex leader degli Hole e vedova di Kurt Cobain ha mostrato scarso apprezzamento per ben tre colleghe celebri nel corso di un’intervista rilasciata a The Standard per promuo ...repubblica

Courtney Love critica Taylor Swift: “Forse è la Madonna di oggi, ma non è un’artista interessante” - Courtney Love non ha risparmiata critiche nei confronti delle cantanti di oggi in una recente intervista, tra cui anche Taylor Swift.badtaste