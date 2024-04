Costner ha soffiato un ruolo a Chris Hemsworth in un film diretto da lui stesso

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ha rivelato, durante un’intervista con Entertainment Tonight, che Kevingli haunper unda. “C’era un, una sceneggiatura che avevo letto e amato e pensavo, ‘Voglio ottenerlo’, e poi qualcuno ha detto: ‘Kevinha quel'” l’attore ha continuato: “Mi piacerebbe averlo come regista. Ho pensato: “Maledizione!” Ho passato un’ora l’altro giorno cercando di convincerlo, e lui mi ha detto: “Lo farò, ragazzo”. Non ha funzionato. Non ho ottenuto la parte.“non ha rivelato di cosa trattasse ile ha descritto ilcome “astratto e interessante” ...