“Così i ristoranti inducono i clienti a spendere di più” | la sommelier svela i “trucchetti” nascosti nel menù

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nel mondo della ristorazione, non basta proporre piatti gustosi e invitanti. Per avere successo è fondamentale sapersi promuovere e presentare al cliente la propria offerta nel migliore dei modi. In questo senso, il menu gioca un ruolo fondamentale. Come ha spiegato laClara Di Bonaventura, influencer nel campo della gastronomia, in un video virale su TikTok, esistono infatti diversi trucchi per rendere ogni pietanza più accattivante, a partire dalla scrittura delle voci del menu. Piccole accortezze che si basano su tecniche di marketing sottili ma efficaci per indurre gli ignari (e magari affamati)di più. 1. Elimina il simbolo dell’euroUn primo consiglio è quello di evitare di utilizzare il simbolo dell’euro accanto al prezzo di un piatto, lasciando unicamente la somma. Secondo l’esperta, è preferibile ...