Cosa fare a Roma il 25 aprile e il 1 maggio? La guida completa

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Eccoper le giornate del 25e il Primo: gli eventi più importanti nella Città Eterna. Gli eventi per il 25(credits @Italia chiama Italia) – Ilcorrieredellacitta.comSi avvicinano il 25e il Primo, in due giornate che ini vivono sempre con grande intensità e alla ricerca di attività all’aperto. Come sappiamo, le due date fanno riferimento a due importanti eventi per la storia della Città Eterna: la Festa della Liberazione e la Festa dei Lavoratori. Entrambe le giornate mobiliteranno l’ANPI e i sindacati dei lavoratori per due grandi manifestazioni nel Centro Storico: tra queste, il concertone che quest’anno si svolgerà in maniera ...