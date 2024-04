Corruzione elettorale. Il gip valuterà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il gip dovrà decidere se archiviare il presunto caso dio rinviare a giudizio la candidata che nel 2021 si era resa protagonista di un episodio scoperto da Marzia Testa (nella foto), avvocata e consigliera comunale di opposizione. Per ricostruire la vicenda occorre tornare ai giorni immediatamente prima delle ultime amministrative che hanno portato il sindaco Enrico Tessera alla vittoria. Allora un’amica dell’attuale capogruppo della lista San Genesio Futura le aveva mostrato un messaggio Whatsapp nel quale una candidata della coalizione che ha conquistato la maggioranza scriveva: "Se qualcuno vuole mandare curriculum per il supermercato MD che sorgerà a San Genesio contattatemi in privato". Dopo le elezioni, Marzia Testa aveva presentato un esposto alla Procura per verificare se quel messaggio non configurasse un caso di ...