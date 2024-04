Corruzione | Conte | viviamo una fase che ci ricorda ‘Mani pulite’

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. (askanews) – “Stiamo attraversando unache un po’ ciquella di mani pulite”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe, parlando a Matera. Anche allora, ha spiegato, “iniziarono a venir fuori degli scandali e la politica del tempo, la classe dirigente, non comprese che c’era un morbo diffuso, un modo di fare politica completamente deviato che chiamò la magistratura ad assumersi una responsabilità che invece dovrebbe competere alla politica”. Ha aggiunto: “Allora, visti gli scandali da nord a sud – l’ultimo l’abbiamo avuto in Sicilia col vice-presidente del centrodestra coinvolto – io dico: fermiamoci un attimo tutti e cerchiamo un attimo di recuperare la dignità della politica. Che vuol dire autoriformarsi senza aspettare i provvedimenti della magistratura”. L'articolo proviene da ...

