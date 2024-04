Corriere dello Sport – Lazzari non vuole lasciare la Lazio | la verità sui social

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 2024-04-17 11:42:33Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: ROMA – La nuova vita di, nient’altro che la “vecchia”. Quella che preferisce da sempre: esterno a tutta fascia, ora anche a sinistra, proseguendo se necessario con l’esperimento testato con la Salernitana per la prima volta in carriera. È tornato a fare il quinto con Tudor al comando, adesso prova a farsi in quattro a prescindere dalla corsia. Subito titolare alla prima convocazione, le tre partite inaugurali con il croato alla guida le aveva saltate per colpa di una lesione al polpaccio. Il campo per ripartire a mille, iper smentire le voci di un presunto addio, staccandosi dalla lista dei calciatori in fuga, che hanno richiesto alla società la cessione in estate: «Non avendo...