Corriere dello Sport – Fabiani celebra il rinnovo di Zaccagni | “È uno da Lazio”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 2024-04-17 13:38:39 Arrivano conferme dal CdS: ROMA – Presente e futuro, petali e spine della. Diversi gli argomenti affrontati ai microfoni di ‘Radiosei’ da Angelo, partito da undi contratto a lungo atteso e ora solamente da formalizzare.e ildicon la“Conc’è stata una stretta di mano, abbiamo lavorato fino a tarda notte con il presidente Lotito – ha rivelato il direttoreivo biancoceleste parlando dell’esterno che Chiara Nasti renderà a breve papà per la seconda volta –. Devo dire una cosa a favore di questo ragazzo: ci teneva tantissimo a rimanere alla. Noi vogliamo gente così mentalizzata, che vuole dare tutto per questa ...

2024-04-15 20:12:25 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere : C’è grande attesa per la sfida di giovedì tra Roma e Milan, ... (justcalcio)

Agustina Gandolfo spiega: "Ecco perché non parlo italiano sui social..." - La moglie di Lautaro Martinez risponde, in italiano, ad una delle domande che i follower le fanno sui social. (da agus.gandolfo Instargam) ...corrieredellosport

Un'Italfutsal vincente e convicente. "Abbiamo ottimi margini di crescita" - Bellarte si gode la positiva trasferta croata: tre successi in altrettante gare riportano in auge la Nazionale di calcio a 5. il commissario tecnico: " ...corrieredellosport

Time out Serie A, si prepara la volata ai playoff scudetto: in 4 per 2 posti - Olimpus Roma, già certo del primo posto. Da tempo, quando mancavano cinque giornate. Napoli Futsal e L84, Ecocity Genzano e Meta Catania e Feldi Eboli: si va in sosta per gli impegni della Nazionale ...corrieredellosport