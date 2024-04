Cori e coriandoli dei Draghi boys per l'autocandidatura alla Ue. Foti gli ricorda che si festeggia con i voti...

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Oggi tutti i giornali parlano di un’autocandidatura di Mariopresidenza della Ue, dopo la sua “ramanzina” all’Europa attuale arrivata ieri nel corso di una conferenza organizzata dpresidenza belga del Consiglio Ue. Ma sono in pochi a evidenziale l’attivismo post-rigor-mortis dei “” italiani, orfani non di Marione ma dei voti dei propri elettori, da Renzi a Calenda, per intenderci, per non parlare di larghi strati del Pd che lo avevano convintamente sostenuto nel corso del suo governo, al punto da adottare la sua “agenda” per andare a perdere le elezioni., la Ue e quel dettaglio delle elezioni… Ma cosa ha detto di così sconvolgente l’ex premier? “I nostri rivali marciano avanti a noi, con un vantaggio, perché possono agire come un unico Paese, con ...