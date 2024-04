Coppia di neosposi invia conto di 240$ a ospiti che non si sono presentati al matrimonio

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 17 aprile 2024) I matrimoni nonper i deboli di cuore. L’evento può comportare unpiuttosto salato. Sembra che questanon abbia intenzione di lasciar perdere l’argomento circa chi non si è presentato al loro. Continuate a leggere per scoprire cosa hanno deciso di fare con le persone che non hanno dato loro un preavviso adeguato per non poter partecipare. Unadi sposi era piuttosto arrabbiata con le persone che non sipresentate alle loro nozze nonostante avessero risposto sì all’evento. Laha deciso di non lasciar correre e hato alle persone che avevano risposto di sì all’evento una fattura di 240 dollari (circa 225,42 euro). Qualcuno ha pubblicato la fattura su X (ex Twitter). L’utente thweddat ha postato ...