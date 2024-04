Cooperazione e coordinamento vitale. Usa e Italia visti da D.C.

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “L’e gli Stati Uniti sono forti alleati e davvero amici intimi”. Parte da questa considerazione fatta dal presidente americano Joe Biden, in occasione della visita alla Casa Bianca del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, un’attenta riflessione sulle relazioni fra le due sponde dell’oceano Atlantico, in un momento complicatissimo per le sorti europee e mediorientali. Non solo gli ulteriori effetti della guerra in Ucraina non si arrestano e, anzi, si moltiplicano in seno all’Ue, ma la drammatica emergenza data dal conflitto mediorientale pone all’attenzione delle cancellerie mondiali il tema della sicurezza e della stabilità politica nell’area euromediterranea. E quale migliore “clausola di salvaguardia” per il Vecchio continente se non quella rappresentata dall’asse atlantico tra Roma e Washington (nella cornice del G7) può favorire soluzioni e ...