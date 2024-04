Controlli a Pomigliano d’Arco | identificate quarantotto persone

(Di mercoledì 17 aprile 2024) di cui undici con precedenti di polizia e controllati venticinque veicoli Nella giornata di lunedì, gli agenti del Commissariato di Acerra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Nel corso del servizio sono state48, di cui 11 con precedenti di polizia, controllati 25 veicoli e denunciato in stato di libertà una persona, per guida senza patente poiché reiterata nel biennio. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Pomigliano d'Arco, guida senza patente: denunciato - Pomigliano D'ARCO - Gli agenti del Commissariato di Acerra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.marigliano

Pomigliano d’Arco al setaccio, identificate 48 persone e controllati 25 veicoli: scatta una denuncia - Nel corso del servizio sono state identificate 48 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllati 25 veicoli e denunciato in stato di libertà una persona, per guida senza patente poiché ...ilmeridianonews

Tentano rapina a coppia a bordo di un’auto, non ci riescono e sparano: autista li insegue e li fa cadere dallo scooter - Le vittime sono un 23enne ed un 19enne, entrambi trasportati in codice rosso. Il secondo è in pericolo di vita ...ilmeridianonews