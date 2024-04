Conte chiude la campagna elettorale in Basilicata ed evoca Mani Pulite | «La politica recuperi dignità | o ci penserà la magistratura»

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Si conclude oggi, 17 aprile, ladi Giuseppein terra lucana. La regione, i prossimi 21 e 22 aprile, andrà al voto per rinnovare il mandato del presidente Vito Bardi o scegliere il suo successore. Le amministrative insono solo l’assaggio della tornata che invece, a giugno, vede i partiti impegnati per le Europee, il Piemonte e i Comuni di diverse città italiane. Tra gli argomenti principali della propaganda, che trova spazio anche qui in, ci sono le recenti inchieste giudiziarie che hanno colpito politici locali di sinistra e di destra, dal Nord al Sud del Paese, fino alla Sicilia. E su questo tema, il leader del Movimento 5 stelle insiste nel rimarcare la distanza della sua forzadalle altre: «Stiamo attraversando una fase che ...

“Il M5s non è soltanto il Movimento della prima fase che si limitava a gridare onestà, che ha fatto della battaglia della legalità il fulcro della sua azione politica. Noi siamo in una nuova fase”. ... (ilfattoquotidiano)

Giuseppe Conte su voto di scambio in Sicilia: “Tutte le forze politiche alzino l’asticella e ridiano dignità alla politica” - Sul caso di corruzione e voto di scambio in Sicilia è intervenuto il leader del M5S Giuseppe Conte in Basilicata: “È la conferma che il centrodestra non può assolutamente parlare di questi temi perché ...ilfattoquotidiano

