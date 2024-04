Conte al Napoli | rivelazione incredibile in diretta | “Contattato anche il possibile vice”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Antonioè uno dei nomi che sta caratterizzando il toto nomi in casaper il prossimo allenatore che darà il via al nuovo corso dei partenopei. Quale sarà il nuovo allenatore del? I tifosi non fanno altro che chiederselo ormai da settimane, dando per appurato che non si continuerà con Francesco Calzona. L’attuale Commissario Tecnico della Slovacchia ha un contratto fino al termine della stagione e al momento non ci sono segnali circa una permanenza dell’ex secondo di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Motivo per cui va avanti ormai da settimane il casting per la panchina del club partenopeo, che intende quanto prima iniziare il nuovo corso in seguito a un’annata a dir poco complicata. Uno dei nomi più chiacchierati a tal riguardo è quello di Antonio: il tecnico leccese sembra essere il sogno di ...