Consuntivi FederlegnoArredo | “Filiera chiude 2023 a -7 | 8%”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Secondo i dati diffusi dagrazie alle esportazioni arredo il saldo commerciale dellaè a 8 miliardi Circa 66.500 aziende (14,8% del manifatturiero nazionale) e 300.000 addetti, (8% del manifatturiero nazionale) un fatturato da 52,7 miliardi di euro (4,2% del manifatturiero nazionale) l’export (38% del fatturato) che sfiora quota 20 miliardi, il mercato interno (62% del fatturato) poco sotto i 33 miliardi e un saldo commerciale di 8 miliardi di euro. Sono questi i numeri deielaborati dal Centro Studiche fotografano ildellalegno-arredo, alla vigilia dell’appuntamento con la 62esima edizione del Salone del Mobile.Milano, in programma dal 16 al 21 aprile a Rho Fiera. Complessivamente, secondo ...

Legno e arredo. Export sopra i livelli pre-Covid - Il 2023 ha visto la filiera legno-arredo chiudere con una flessione del 7,8% nel fatturato, influenzata principalmente da una contrazione del mercato interno e delle esportazioni. Il macrosistema legn ...quotidiano

"Valore al prodotto. Transizione ecologica la sfida per il futuro" - E siamo a quota 62. Visto da FederlegnoArredo, il Salone del Mobile è una grande opportunità. Bisogna infatti invertire la rotta rispetto a un 2023, che ha visto numeri non troppo positivi per la fili ...informazione

Vismara: “Risparmio idrico e sostenibilità sono le chiavi del successo” - In questa edizione Assobagno, una delle undici associazioni di FederlegnoArredo che riunisce i principali produttori italiani di bathware all’interno del ...design.pambianconews