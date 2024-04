Conosce una donna online ma è una frode | Gianfranco scompare nel nulla

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 aprile 2024)Bonzi, 59 anni, custode di un palazzo situato in via Borgonovo a Milano, nel quartiere di Brera, è scomparso dallo scorso 23 marzo in circostanze misteriose. La famiglia teme che la sua sparizione sia legata a una truffa amorosaorchestrata da un falso profilo che si spacciava per la nota cantante britannica Dua Lipa. Secondo le indagini e le testimonianze raccolte da “Chi l’ha visto?“, il custode sarebbe caduto vittima di unaben organizzata. Il fratello di, in un’intervista rilasciata durante il programma, ha espresso il sospetto chesi sia allontanato dopo aver scoperto la realtà dietro il profilo fake. “Forse quando ha scoperto la verità si è vergognato”, ha detto. Il profilo di Dua Lipa in realtà nascondeva un uomo coetaneo Ulteriori ...