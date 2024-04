Conferenza stampa di avvio del Dibattito Pubblico sul progetto di potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Chieti

De Rossi in Conferenza stampa: Tutte le partite sono un crocevia, domani giocherà Bove - De Rossi in Conferenza stampa: Tutte le partite sono un crocevia, domani giocherà Bove - A.S. Roma - Domani allo stadio Olimpico la Roma affronterà il Milan , nel match di rit... - Marione.net - La Co ...marione

Malore Ndicka, De Rossi: «Chiunque avrebbe sospeso la partita» - L'allenatore della Roma Daniele De Rossi è tornato sul malore di Evan Ndicka durante Udinese Roma dichiarando come la sopensione sia stata l'unica strada percorribile in quella situazione.lettera43

BILANCIO PARTECIPATIVO – Presentate le 10 proposte dei cittadini - CAMPOBASSO – Si è tenuta questa mattina, presso la sala civica del Comune di Campobasso la Conferenza stampa di presentazione delle 10 proposte ammesse al Bilancio Partecipativo, strumento di democraz ...molisenetwork