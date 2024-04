Concorso docenti | “sardi penalizzati” | Flc Cgil chiede di togliere “lo svantaggio” per raggiungere la sede della prova orale

Svolti gli scritti e superati, i candidati dei concorsi infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado stanno per svolgere la prova orale e pratica (per le cdc per le quali è prevista). ... (orizzontescuola)

I COBAS contro l’Autonomia differenziata nelle elezioni CSPI del 7 maggio e nello sciopero del 9 maggio - Lo scorso 23 gennaio il DDL Calderoli per l’Autonomia differenziata (AD) è stato approvato al Senato ed intende ricevere un altro sì con il passaggio definitivo alla Camera, ove è stato calendarizzato ...tecnicadellascuola

Concorso scuola fuori dall’isola: i docenti della Sardegna sono infuriati - Concorso docenti, protesta in Sardegna: "Professori precari costretti a lunghi e costosi viaggi verso altre regioni, il ministro Valditara intervenga".corrierenazionale

docenti idonei Concorso 2020, mai assunti e ora pure sorpassati a destra: a difenderli l’ex ministra Gelmini con la collega Grippo di Azione - Nel 2020 hanno partecipato al Concorso pubblico per diventare docente, sono risultati idonei all’insegnamento, quindi sono stati collocati in graduatoria, ma per vari motivi, non sempre legati alla ca ...tecnicadellascuola