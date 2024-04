Concorsi docenti | avvisi estrazioni lettere da cui avrà inizio prova orale AGGIORNATO

Concluse le prove scritte dei Concorsi docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, alcuni Uffici scolastici regionali hanno pubblicato gli avvisi di estrazione delle lettere per ... (orizzontescuola)

Concluse le prove scritte dei Concorsi docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, alcuni Uffici scolastici regionali hanno pubblicato gli avvisi di estrazione delle lettere per ... (orizzontescuola)

Concluse le prove scritte dei Concorsi docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, alcuni Uffici scolastici regionali hanno pubblicato gli avvisi di estrazione delle lettere per ... (orizzontescuola)

FOTO | Concorso Ester Pasqualoni, a Giulianova la premiazione degli studenti - GIULIANOVA – Si è tenuta ieri al Kursaal la cerimonia di premiazione del Concorso scolastico Ester Pasqualoni, un’iniziativa che da sette anni l’Assessorato e la Commissione alle Pari ...ekuonews

LA PREMIAZIONE AL KURSAAL DEL VII CONCORSO ESTER PASQUALONI - Si è tenuta ieri al Kursaal la cerimonia di premiazione del Concorso scolastico Ester Pasqualoni, un’iniziativa che da sette anni l’Assessorato e la Commissione alle Pari Opportunità del Comune di Giu ...certastampa

Rimini, prima lo palpeggia e poi lo rapina: denunciata - Nelle prime ore del mattino di domenica 14 aprile gli agenti della Polizia di Stato di Rimini ha denunciato in stato di libertà un cittadina straniera per il reato di rapina impropria in concorso. Nel ...chiamamicitta