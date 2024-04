Concertone del Primo Maggio 2024 | ecco i primi cantanti annunciati per l’evento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sono statiartisti confermati che calcheranno il palco del Circo Massimo di Roma per ildel: Achille Lauro, Coez e Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Piero Pelù e Rose Villain. I presentatori dell’edizionesaranno Noemi ed Ermal Meta. “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei Lavoratori. Ilsarà come sempre a ingresso libero e sarà trasmesso a partire dalle ore 15.15 e fino alle ore 00.15 (con una pausa dalle ore 19 alle ore 20 per le edizioni dei telegiornali) in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e sarà in onda suRaiPlay e Rai Italia. A Noemi e ...