Conca d’Oro Monreale-Cefalù | genitore di calciatore colpisce l’arbitro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nuovo episodio di violenza sui campi di calcio giovanili. Questa volta la vittima è un giovane arbitro, tesserato con l’AIA di Palermo, aggredito alle spalle da unal termine di una partita valevole per il campionato Giovanissimi provinciali under 15. I fatti risalgono a domenica scorsa, quando il direttore di gara è stato schiaffeggiato (live.it)

Bergamo. chiusa al traffico la galleria della Conca d’oro , in pieno centro, nel pomeriggio di venerdì (22 marzo) per un allagamento che sarebbe la rottura di una Tubatura della rete idrica, sotto ... (bergamonews)

Bergamo. Chiusa al traffico e poi riaperta la galleria della Conca d’oro , in pieno centro, nel pomeriggio di venerdì (22 marzo) per un allagamento che sarebbe dovuto alla rottura di una Tubatura ... (bergamonews)

Follia nei campionati giovanili: due arbitri aggrediti da un genitore e da un dirigente - Vergognosi episodi avvenuti in due campi da calcio delle categorie giovanili. Come racconta Palermotoday.it a Piana degli Albanesi, nei minuti finali della partita tra Conca d’Oro Monreale e Sporting ...ilovepalermocalcio

Follia durante una partita di Giovanissimi, genitore entra in campo e colpisce l'arbitro con uno schiaffo - L’ultima vittima di violenza è il direttore di gara, tesserato all'Aia Palermo, che domenica scorsa ha diretto la partita tra Conca d’Oro Monreale e Sporting Cefalù giocata a Piana degli Albanesi, ...palermotoday

Giovani arbitri aggrediti in campi di provincia nel Palermitano anche dai genitori di calciatori in campo - Due giovani arbitri, uno di 21 anni e uno di appena 15 anni, sono stati aggrediti sui campi di calcio in provincia di Palermo. Contro di loro i genitori dei ragazzi in campo.Domenica scorsa nello scon ...lasicilia