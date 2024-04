Con un euro in Sicilia si compra una casa così | il video

(Di mercoledì 17 aprile 2024) A causa dello spopolamento dei piccoli comuni rurali, con i cittadini che si spostano sempre di più verso i grandi centri abitati, negli ultimi anni molte amministrazioni hanno lanciato iniziative per attrarre nuovi residenti, come le case offerte a 1. Una cifra irrisoria per acquistare un...

Oltre 53 euro per produrre 100 litri di latte: alti costi per gli allevatori toscani - Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, ha pubblicato il monitoraggio del costo di produzione del latte alla stalla in Toscana. Lo ...gonews

Xiaomi Redmi 13C: a soli 107€ è quasi regalato - Ottima offerta per Redmi 13C: lo smartphone Xiaomi è in sconto su Amazon, lo puoi acquistare a soli 107 euro (non sappiamo fino a quando).punto-informatico

Come sta andando il mercato immobiliare a Roma L’analisi di Tecnocasa sul mattone nella Capitale nel secondo semestre 2023 - Si è tenuta martedì 16 aprile 2024 a Roma la Conferenza Stampa del Gruppo Tecnocasa “Il mercato immobiliare e creditizio a Roma”. Secondo le analisi dell’ Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nel secondo ...immobiliare