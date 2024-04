“Con lei in barca” Stefano De Martino | altro scoop e nome noto al suo fianco | li hanno pizzicati

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Una nuova segnalazione gossip ha coinvolto stavoltaDe. L’infatti visto insieme all’ex fidanzata e subito le voci si sono diffuse ovunque. I paparazzi del settimanale Chi sono riusciti a sorprenderlo, mentre si stava godendo un momento meraviglioso a bordo della sua. Sfruttando le temperature quasi estive dei giorni scorsi, si è mostrato a petto nudo, pronto per i primi tuffi.Deha deciso di viversi questo momento molto rilassante in compagnia dei suoi amici, ma soprattutto dell’ex fidanzata. Le maggiori attenzioni sono state rivolte proprio verso di lei, che è stata ripetutamente fotografata. La sintonia tra i due è stata eloquente e immediatamente i faniniziato a fare dei sogni decisamente pindarici. Leggi ...

Indagato Luca Sammartino, vice governatore della Sicilia. È il nipote di Claudio, componente della commissione d'accesso di Bari - È stato sospeso (per un anno) da vice presidente della Regione Sicilia, Luca Sammartino, esponente della Lega. È indagato per corruzione. E per questa ipotesi di reato ...quotidianodipuglia

Vanina, stasera l'ultima puntata della serie tv di Canale 5: trama e anticipazioni del finale di stagione - Arriva stasera in tv l'ultima puntata in prima visione, alle 21:20 su Canale 5, per la serie rivelazione delle ultime settimane. Vanina - Un vicequestore a Catania è giunta al quarto ...ilmessaggero

Approvata in Comune delibera di adesione alla rete “Bibliolandia della Provincia di Pisa” - Pisa, 17 aprile 2024 - Approvata in consiglio comunale la delibera di adesione alla “Rete documentaria Bibliolandia della Provincia di Pisa” per il periodo 2024-2028 ,già approvata all’unanimità in Te ...lanazione