Comunque vada | può essere il Napoli più juventino di sempre

(Di mercoledì 17 aprile 2024) «Certe cose non le tollero». Così esordì De Laurentiis in uno dei (tanti, troppi) deliranti one man show della scorsa estate. Ma cosa non tollerava Adl? Non preoccupatevi: non si riferiva certo alla guerra o alla fame nel mondo. Piuttosto, si riferiva al fatto che Giuntoli gli avesse nascosto per tanti anni di. «Se avessi saputo prima – disse il presidente – della sua fervente fede bianconera non l’avrei trattenuto per otto anni».«Finalmente un non-nel nostro clan», rincarò infine con riferimento all’affezione alespressa poco prima dalla dirigente di eBay Alice Acciarri. Era il 10 luglio e ilstava presentando le maglie con lo scudetto cucito in petto… ed è quantomeno divertente constatare che, 9 mesi dopo, dopo la più che prevedibile debacle totale della ...