Comunali di Bari | al primo turno il centrosinistra si presenta diviso Ma Laforgia e Leccese assicurano che al ballottaggio sarà un’altra storia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Archiviate le primarie a seguito dello scandalo in Puglia e saltata la possibilità di trovare un candidato unitario, ilha ufficializzato che si presenteràalle prossimedi. Infatti è tramontata definitivamente l’ipotesi di una ricucitura tra Michele, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, e Vito, appoggiato dal Pd insieme ai Verdi e ad Azione. Ad ufficializzarlo gli stessi candidati che hanno confermato “la volontà di restare entrambi in campo in vista dell’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno”.di, alM5S e Pd andranno divisi Una spaccatura che, però, non comporterà la fine del campo largo perché, spiegano congiuntamente ...

Di seguito il comunicato congiunto: Vogliamo precisare che il dialogo fra noi non si è mai interrotto. Che entrambi abbiamo accettato la candidatura a Sindaco allo scopo non di dividere, ma di unire ... (noinotizie)

Vito Leccese e Michele Laforgia : non ci sarà unità, almeno non al primo turno per le amministrative di Bari. I due andranno divisi . E di conseguenza il Partito Democratico e il... (quotidianodipuglia)

Vito Leccese e Michele Laforgia : non ci sarà unità, almeno non al primo turno per le amministrative di Bari . I due andranno divisi . E di conseguenza il Partito Democratico e il... (quotidianodipuglia)

Vito Leccese e Michele Laforgia divisi alle Comunali di Bari. La promessa: «Un patto per il ballottaggio» - Vito Leccese e Michele Laforgia: non ci sarà unità, almeno non al primo turno per le amministrative di Bari. I due andranno divisi ... le nostre candidature un patto che preveda l’impegno comune a ...quotidianodipuglia

Catania, mafia e corruzione al comune di Tremestieri: 11 arresti, sospeso il vice governatore della Sicilia Luca Sammartino. I reati ipotizzati - I carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 11 persone tra esponenti politici, funzionari Comunali e imprenditori ...leggo

Indagato Luca Sammartino, vice governatore della Sicilia. È il nipote di Claudio, componente della commissione d'accesso di Bari - È stato sospeso (per un anno) da vice presidente della Regione Sicilia, Luca Sammartino, esponente della Lega. È indagato per corruzione. E per questa ipotesi di reato ...quotidianodipuglia