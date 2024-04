Compagnia Cult | viaggio nel cinema del ventesimo secolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Firenze, 17 aprile 2024 - Squadra che vince non si cambia. E' una formula consolidata quella che unisce ilLacon la CSC - Cineteca Nazionale: si chiama "", si svolge tra aprile e giugno, e offre in lingua originale - con sottotitoli in italiano - il meglio della settima arte attraverso percorsi monografici dedicati a registi e attori, movimenti e periodi storici significativi nel corso del XX. Unaffascinante iniziato tra Berlino e Los Angeles, dove nacque e poi visse Ernst Lubitsch, maestro del muto e del sonoro, premio Oscar alla carriera nel 1947, e tra i primi autori ad avere l'onore di vedere il suo nome sui manifesti prima del titolo del film e degli elenchi del cast: padre della commedia di costume ironica e raffinata, arricchita ...