Commercio estero | a febbraio crescono sia import che export

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nel trimestre dicembre 2023-2024, rispetto al precedente, l’è stazionario A2024 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’, più intensa per leazioni (+5,1%) che per le esportazioni (+3,8%). L’aumento su base mensile dell’è marcato per i mercati extra-Ue (+7,5%), modesto per l’area Ue (+0,3%). Nel

Pechino, 12 apr – (Xinhua) – Nel primo trimestre del 2024, le importazioni e le esportazioni totali di beni in Cina sono aumentate del 5% su base annua in termini di yuan, stabilendo nuovi record sia ... (romadailynews)

Pechino, 12 apr – (Xinhua) – Nel primo trimestre del 2024, le importazioni e le esportazioni totali di beni in Cina sono aumentate del 5% su base annua in termini di yuan, stabilendo ... (romadailynews)

Pechino, 12 apr – (Xinhua) – esperti di vari Paesi hanno lodato il ruolo della Cina come im porta nte motore del commercio globale, affermando che la forte espansione del commercio estero cinese porta ... (romadailynews)

Un terzo valore export Made in Italy legato a sua iconicità - Le imprese di abbigliamento, automotive, alimentare e arredamento, settori trainanti del Made in Italy, occupano 2,1 milioni di lavoratori, generano 454 miliardi di euro di fatturato, 105,5 miliardi d ...ansa

G7, Capri blindata: 1.400 agenti in campo, mare e spazio aereo chiusi - Circa 1.400 agenti in campo, mare e spazio aereo chiusi. Al via a Capri la tre giorni (17-19 aprile) che vede riuniti i ministri degli Esteri del G7 sotto la presidenza del vice ...leggo

I dati Osserfare sulle performance delle provincia di Latina e Frosinone nei mercati internazionali per il 2023 - Dopo la vigorosa crescita targata 2022 “gonfiata” dalle tensioni sui prezzi, le tendenze espansive dei flussi commerciali internazionali si sono ridimensionate nel corso del 2023, per una dinamica com ...latinaquotidiano