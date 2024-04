Come sta Ndicka? L’annuncio di De Rossi in conferenza stampa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La paura è passata. Evansta bene e gli ultimi controlli hanno escluso gravi conseguenze. Il calciatore della Roma ha accusato un problema al 70? del match contro l’Udinese e la partita è stata prima interrotta e poi rinviata. “sta bene, per quanto possa star bene un ragazzo che ha subito questo pneumotorace che sicuramente è una cosa fastidiosa ma non quella che pensavamo sul campo e ci ha fatto spaventare”. Sono le dichiarazioni di Daniele Deinalla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. “Abbiamo preso un sacco di complimenti su una cosa che per me è abbastanza normale. Abbiamo fatto quello che sembrava sensato fare. Penso che ogni l’allenatore avrebbe reagitoho fatto io e ogni giocatore si sarebbe ...