Come i fagioli dell’occhio sono diventati un prodotto di nicchia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) È l’unico fagiolo autoctono, che non è arrivato dalle Americhe, portato da esploratori e mercanti, ma è nato nel Vecchio Mondo; infatti, è originario dell’Asia e dell’Africa, dove è utilizzato in alcuni piatti tipici, e solo con la tratta degli schiavi si è diffuso nel Sud degli Stati Uniti dove,le nostre lenticchie, è mangiato per consuetudine all’inizio dell’annoportafortuna. Un’usanza che pare nasca dal fatto che veniva servito agli schiavi in quel giorno e spesso era il preludio alla loro liberazione. Conosciuto già dagli antichi Greci e dai Romani, durante il Medioevo era molto diffuso in Italia, nell’area del Mediterraneo e in molte zone dell’Europa perché costituiva una delle principali fonti di proteine delle classi povere. Tanto che la specie rientra tra quelle raccomandate da Carlo Magno nel “Capitulare de villis”, il “Decreto ...