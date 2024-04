Come gli arabi nel calcio | Osho | la sentenza su Amadeus a Nove

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un derby tra due “santoni” della periferia romana. Una guerra paradossale tra aspiranti leader spirituali: il napoletano Francesco Paolantoni (Only Oscio) e la romana verace simil-Meloni (Carlotta Natoli), vedova del Santone originale (Neri Marcoré), morto cadendo in una buca del quartiere capitolino di Centocelle. Questa è l'ultima diavoleria firmata da Federico Palmaroli, noto per #lepiùbellefrasidioscio sul web e giunto alla seconda stagione con Il Santone 2. Otto episodi disponibili da venerdì su RaiPlay. Scherza con i giornalisti Palmaroli prima di parlare con Libero. Dopoa Sanremo? «Draghi in conduzione tecnica». E il vero Santone 2 alla fine sarà la Natoli o Paolantoni? «Faranno il campo largo». «Sono una donna, sono una madre...». Ma quindi per Il Santone 2 o meglio per la figura della “Santona” rimasta vedova, vi siete davvero ispirati un ...

