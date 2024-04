Colpo di scena al processo | Rosa e Olindo si ignorano | cosa c' è dietro | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Scendono dallo stesso furgone della polizia penitenziaria per entrare nel tribunale di Brescia. Fuori, decine di persone in coda fin dalle prime ore del mattino per assistere all'udienza. Maglioncino grigio lui, giubbotto nero lei, i due coniugi più discussi e “scrutati” degli ultimi 17 anni si sono seduti nella gabbia riservata agli imputati nell'aula della Corte d'Appello. PerRomano eBazzi è iniziata così, ieri mattina, la seconda udienza dela Brescia per decidere sulla revisione o meno della condanna all'ergastolo. Sono accusati della mattanza di Erba dell'11 dicembre 2006, dove vennero uccisi a coltellate e sprangate Raffaella Castagna, suo figlio Youssef di soli due anni, la nonna materna Paola Galli e la vicina di Casa Valeria Cherubini. Una mattanza che – secondo la difesa – non sarebbe stata compiuta da ...