Colori | emozioni e visioni | un viaggio sensoriale al fuorisalone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Milano, in questi giorni capitale del design, si appresta a vivere un'esperienza unica e immersiva nel mondo deigrazie a "DO YOU FEEL RGB?", l'installazione presentata da ICA Group in collaborazione con One Works. Questo evento, che si inserisce perfettamente nel tema "Materia Natura" deldi quest'anno, promette di essere unattraverso il R.ed, G.reen & B.lue, stimolando i sensi e ledei visitatori. Dal 16 al 19 aprile, l'headquarter di One Works in via Sciesa 3 a Milano diventa il palcoscenico di un'esplorazione cromatica, dove il pubblico è invitato a immergersi in tre stanze monocromatiche, ciascuna dedicata a un colore primario. Queste stanze, pur essendo identiche nella forma, si distinguono per il colore dominante, offrendo ai visitatori ...