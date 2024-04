Cna premia le eccellenze dell’artigianato | tutti i riconoscimenti

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) CNA Campania Nordleti. Oltre mille presenze nella due giorni alla Casina Vanvitelliana. In un’atmosfera carica di creatività e maestria artigiana, la CNA Campania Nord ha dato vita a un evento emozionante, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. La suggestiva cornice della storica Casina Vanvitelliana di