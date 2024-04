Clima | 38mila miliardi di danni ogni anno fino al 2050 | lo studio

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Adnkronos) – Anche se le emissioni di CO2 dovessero essere drasticamente ridotte a partire da oggi, l'economia mondiale è destinata a una riduzione del reddito del 19%ala causa dei cambiamentitici. In Italia il reddito medio si ridurrà del 15%, di più che in Francia (13%), ma meno che in Grecia