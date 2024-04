Classifica Tour of the Alps 2024 | terza tappa | Juan Pedro Lopez nuovo leader 4° Tiberi | che balzo di Pellizzari!

(Di mercoledì 17 aprile 2024)e maglia per, che si è aggiudicato lafrazione delof thediventando inoltre anche ildellagenerale. Lo spagnolo, 11° alla vigilia della prova odierna, ha trovato la fuga vincente nel finale staccando poi il suo compagno di viaggio Giulioe trionfando in solitaria sul traguardo di Schwaz. Il corridore della Lidl-Trek guida dunque la graduatoria assoluta della corsa a tappe montana con un margine di 31? sull’ex battistrada norvegese Tobias Foss e 45? sull’australiano Ben O’Connor. Sale quarto a 48? il migliore degli azzurri, Antonio, mentrefa un ...

Prosegue il Tour of the Alps 2024 di ciclismo su strada: la breve corsa a tappe vede andare in scena la seconda frazione con partenza da Salorno ed arrivo a Stans dopo 190.7 km. L’epilogo arriva con ... (oasport)

Stans (Austria), 16 aprile 2024 - La tappa 2, la più lunga del Tour of the Alps 2024 , conduce il gruppo da Salorno a Stans dopo 190,7 km: a festeggiare è Alessandro De Marchi, lo specialista delle ... (sport.quotidiano)

Tour of the Alps 2024, day 3; tappa tutta tirolese - Buongiorno dal Tour of the Alps! La corsa euro-regionale arriva al suo giro di boa con la terza frazione, 124,8 Km con partenza e arrivo a Schwaz, in Tirolo, che si preannunciano scoppiettanti. La Sil ...ladigetto