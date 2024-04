Clamoroso Milan | trovata l’intesa per Lopetegui | la scelta su Pioli

Il dibattito sul futuro della Panchina del Milan continua. Pioli resta o va via? Ecco un clamoroso nuovo candidato per prendere il suo post o (pianetamilan)

Solo qualche giorno fa, alle rimostranze del ministro Urso che intimava a Stellantis di non produrre in Polonia auto col “sounding” italiano, come il nuovo Suv “Milano”, l’house organ degli Elkann, ... (secoloditalia)