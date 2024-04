Civil War 2024 | ritratto di un’America in guerra

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Recensione, trama e cast diWar () per la regia di Alex Garland, prodotto da A24 e distribuito in Italia da 01 Distribution Source

In anteprima una clip del nuovo film scritto e diretto da Alex Garland con Kirsten Dunst , al cinema dal 18 aprile (vanityfair)

Civil War, ambientato in un futuro prossimo credibile fino all'inquietante, immagina un'America sull'orlo del baratro. Addirittura più di quanto stiamo ora vivendo, in attesa a novembre di votare ... (gqitalia)

Civil War, guarda la clip esclusiva - Vi proponiamo una scena tratta dalla pellicola di Alex Garland con Kirsten Dunst e Wagner Moura in uscita nelle sale italiane. Il film racconta di una guerra Civile in atto negli Stati Uniti e del per ...corrieredellosport

Civil War: clip e featurette in italiano del film di Alex Garland (al cinema dal 18 aprile) - Dopo il sorprendente debutto statunitense nei cinema italiani con 01 Distribution il nuovo film di Alex Garland con Kirsten Dunst, Cailee Spaeny e Wagner Moura.cineblog

Civil War: 5 segreti da scoprire sul film di cui stanno parlando tutti - Scoprite i segreti della produzione di Civil War, attesissimo nuovo film di Alex Garland in arrivo al cinema in Italia da domani 18 aprile.cinema.everyeye