Le 239 richieste di integrazioni e chiarimenti da parte del Ministro dell'Ambiente alla Società Stretto di Messina in merito al progetto del Ponte " sono assolutamente congrue , per l'entità e ... (quotidiano)

" nessun passo falso , anzi, un altro importante passo avanti per la realizzazione del Ponte sullo Stretto". Lo ha dichiarato all'ANSA l'ad della Società Stretto di Messina, Pietro Ciucci , in merito ... (quotidiano)

Ciucci: "Il Ponte progetto straordinario, lo realizzeremo". Schlein: "Anche Pichetto Fratin è nemico dell'Italia - «Non si tratta di essere ottimisti e pessimisti. L’attività che stiamo svolgendo ci porterà alla realizzazione dell’opera. La società è ripartita da ...gazzettadelsud

Ponte sullo Stretto, il sindaco: “Barcellona pronta ad ospitare lo studio dei lavoratori” - “Il Ponte sullo Stretto è una straordinaria opportunità di crescita non soltanto per Messina ma per tutta la provincia. Lo dico da siciliano e lo sottolineo come sindaco che ha a cuore le sorti del su ...strettoweb

"Avvio dei lavori entro l'estate". Salvini tira dritto sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto - Nessuno stop alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina: Matteo Salvini conferma la tabella di marcia del progetto nonostante i tentativi delle opposizioni di ostacolarlo ...ilgiornale