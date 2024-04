Cittadino dell’anno 2024 | i lettori del Carlino eleggono Giorgia Righi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pesaro, 17 aprileè la cittadinacon 9.258 voti secondo idel. Oltre 25mila i tagliandi che in tre mesi sono arrivati nella nostra redazione per la decima edizione de ‘Il. Venti i candidati scelti dai nostri giornalisti per le loro storie. Come sempre molta attenzione al sociale e all’unicità di ogni personaggio. Queste sono emerse, oltre che negli articoli, anche dal racconto sul palco alle Officine Benelli durante la cerimonia condotta dalla giornalista Elisabetta Ferri. Il podio. L’insegnante di nuoto e mental coach, 25 anni, affetta da una rara malattia neurodegenerativa, è la prima. Reduce dal successo con il ...