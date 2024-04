(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - "Il tema della rinuncia alle, per motivi legati alle liste di attesa e ai conseguenti costi economici del ricorso al privato, è ormai tristemente al centro delleche riceviamo dai cittadini, e nel corso del 2023 questesono purtroppo

Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - "Il tema della rinuncia alle cure , per motivi legati alle liste di attesa e ai conseguenti costi economici del ricorso al privato, è ormai tristemente al centro ... (liberoquotidiano)

Cittadinanzattiva, 'sempre più segnalazioni rinunce a cure, ora soluzioni' - Lo riferisce all'Adnkronos Salute Valeria Fava, responsabile politiche della salute di Cittadinanzattiva, commentando i dati dell'undicesima edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes ...notizie.tiscali

SANITA’: “sempre PIU’ SEGNALAZIONI RINUNCE A CURE, ORA SOLUZIONI” - ROMA – “Il tema della rinuncia alle cure, per motivi legati alle liste di attesa e ai conseguenti costi economici del ricorso al privato, è ormai tristemente al centro delle segnalazioni che riceviamo ...abruzzoweb

Obesità fra i giovani, aumentano i casi. E troppo spesso si aggiunge il bullismo - Obesità, bullismo e stigma: sono fenomeni che colpiscono sempre più i giovani di oggi. I dati non sono per nulla incoraggianti visto che nel nostro Paese il 18% dei ragazzi fra gli 11 e i 17 anni è in ...tecnicadellascuola