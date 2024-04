Cinque anarchici storici e un estremista palestinese L’ala dura dei tafferugli

Scontri Sapienza, non solo studenti: nell'assalto anche anarchici e un palestinese vicino ad Hamas - Lo apprende l'Adnkronos, i 5 anarchici presenti sono estranei all'ambiente universitario. Per 27 tra poliziotti e carabinieri necessarie cure mediche Non solo studenti. A quanto apprende l'Adnkronos, ...adnkronos

Scontri nelle università, chi sono i leader dell'ala dura: Cinque anarchici storici e un estremista palestinese - A soffiare sul fuoco della rivolta contro Israele negli atenei, prendendo la parola nelle assemblee degli studenti o restando in disparte ma suggerendo ai giovani le antiche forme di lotta, ci sono mo ...roma.corriere

Scontri Sapienza, “nell’assalto anche un palestinese vicino ad Hamas”: ora nessuno scandalo manganelli - Scontri Sapienza: non solo studenti, ma anche anarchici nonché pericolosi esponenti vicini ad Hamas. La storie del diritto alla ...strettoweb