Cina | si prepara a lancio di veicolo spaziale con equipaggio Shenzhou-18

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pechino, 17 apr – (Xinhua) – La combinazione delcon-18 e di un razzo vettore Long March-2F e’ stata trasferita nella zona di, ha dichiarato oggi la China Manned Space Agency (CMSA). Secondo la CMSA, le strutture e le attrezzature del sito nel Centro disatellitare di Jiuquan, nel nord-ovest della, sono in buone condizioni e i vari controlli di funzionamento pre-e i test congiunti saranno effettuati come previsto. Ilsara’ lanciato al momento opportuno in un prossimo futuro, ha dichiarato la CMSA. (Xin) Agenzia Xinhua

