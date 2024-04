Cina | HKIA riconfermato aeroporto per merci piu’ trafficato al mondo per 2023

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Hong Kong, 17 apr – (Xinhua) – L’Hong Kong International Airport () ha mantenuto la sua posizione diper il trasportoalnelin termini di volume totale di, per la tredicesima volta dal 2010, secondo i dati provvisori pubblicati lunedi’ dall’Airports Council International. Un tale onore testimonia l’eccellente efficienza dell’e i servizi di trasportodi livello mondiale, che ne rafforzano la posizione di leader in un ambiente di sfida, ha dichiarato Jack So, presidente dell’autorita’ aeroportuale di Hong Kong. Il trasporto aereo die’ un’importante forza trainante a sostegno della crescita del settore logistico di Hong ...