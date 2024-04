Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Fuzhou, 17 apr – (Xinhua) – La, rinomata per la sua radicata cultura del te’, ha visto la provincia delemergere come centro di produzione del te’. Attualmente e’ la stagione del raccolto di vari tipi di te’, tra cui il te’ bianco Fuding, il te’ Wuyi Rock e il te’ Anxi Tieguanyin. Questo periodo vivace riflette la coltivazione meticolosa e l’artigianato tradizionale, rendendo i te’ deltra i migliori al mondo. Inoltre, l’del te’ delsi sta rapidamente integrando in settori diversi come il turismo, la ristorazione e il benessere, favorendo un’ondata di nuovi prodotti e modelli commerciali. Questa integrazione ha dato vita a bevande innovative a base di te’, a cucine gourmet a base di te’ e a tenute legate a questo prodotto, mostrando una ...