Cina | Anhui | valore commercio estero +8 | 6% nel primo trimestre

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Hefei, 17 apr – (Xinhua) – Iltotale delle importazioni e delle esportazioni di beni nella provincia orientale cinese dell’e’ aumentato dell’8,6% su base annua, raggiungendo 189,08 miliardi di yuan (circa 26,6 miliardi di dollari) neldel 2024, toccando un livello record, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Da gennaio a marzo, le esportazioni della provincia sono cresciute del 9,8% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 126,06 miliardi di yuan, mentre le importazioni sono aumentate del 6,4%, raggiungendo 63,02 miliardi di yuan, secondo i dati della dogana di Hefei. Durante questo periodo, ildell’con i Paesi che partecipano alla Belt and Road Initiative ha raggiunto i 95,41 miliardi di yuan, segnando un aumento ...

Hefei, 09 apr – (Xinhua) – Un contadino mostra le foglie di te’ raccolte in una piantagione del te’ nella contea di Feixi, citta’ di Hefei, nella provincia orientale cinese ... (romadailynews)

Hefei, 09 apr – (Xinhua) – Questa foto, scattata oggi 9 aprile 2024, mostra delle foglie di te’ raccolte in una piantagione del te’ nella contea di Feixi, citta’ di Hefei, nella ... (romadailynews)

Volkswagen, costi ridotti del 40% in Cina seguendo il modello Tesla - Il colosso tedesco ha annunciato lo sviluppo di una nuova architettura per auto elettriche con il partner cinese Xpeng. Ecco come funzionerà ...ilsole24ore

Cina: presenta tomba di maggior livello dello stato di Chu mai rinvenuta - Hefei, 16 apr - (Xinhua) - La tomba di Wuwangdun, rinvenuta nella provincia orientale cinese dell'Anhui, e' stata confermata come la tomba piu' grande e ...romadailynews

Volkswagen rafforza la presenza in Cina con un gran investimento - Volkswagen AG (OTC:VWAGY) avrebbe rivelato l’intenzione di stanziare 2,5 miliardi di euro per l’espansione del suo centro di produzione e innovazione a Hefei, nella provincia di Anhui, in Cina.it.benzinga