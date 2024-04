Ciclismo | Elisa Longo Borghini terza nella Freccia Vallone femminile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Terzo posto per, vinta in volata dalla polacca Katarzyna Niewiadoma davanti all’olandese Demi Vollering, staccata di due secondi. La 32enne di Verbania, portacolori della Lidl Trek e in questo avvio di stagione già vincitrice del Giro delle Fiandre, è giunta al traguardo con un margine di quattro secondi. La 29enne polacca della Canyon/Sram Racing a Huy in Belgio ha centrato il primo successo stagionale, nonché 19esimo della carriera. L’ultima affermazione risaliva al 2019 quando si impose all’Amstel Gold Race. La gara si è decisa, come al solito, sull’ostico Muro di Huy, dove quando la polacca è riuscita ad allungare assottigliando il gruppo. SportFace.