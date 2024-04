Ciclismo | al via l' Eroica Juniores Nation' s Cup

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Punta Ala (Grosseto), 17 aprile 2024 - Domani giovedì 18 aprile scatta la seconda edizione di “”, gara a tappe che si concluderà domenica 21 aprile nel Senese, e appuntamento di spicco della Coppa delle Nazioni. La corsa, organizzata daItalia SSD Arl, scatterà da Punta Ala – Castiglion della Pescaia con 4 tappe in programma tra le province di Grosseto, Siena e Arezzo. Punta Ala ospiterà nella mattinata di giovedì 18 aprile, la partenza della cronometro a squadre di 22 chilometri e arrivo a Castiglione della Pescaia, mentre nel pomeriggio è in programma una gara in linea di 89 chilometri con partenza ed arrivo a Castiglione della Pescaia. Venerdì 19 aprile, la corsa approderà in provincia di Siena per una tappa di 110 chilometri che da Cinigiano (GR) porterà a Siena da cui si ripartirà sabato 20 aprile con una ...

Un programma studiato a tavolino, per arrivare al top nel momento più importante dell’anno: le Olimpiadi di Parigi. Filippo Ganna prosegue nel suo inizio di 2024 molto particolare: torna in gara , ... (oasport)

Seconda giornata di Nations Cup di Ciclismo su pista che non porta molti frutti all’Italia, Sulla pista di Milton non sono arrivati risultati di rilievo durante la nottata italiana. La Madison ... (oasport)

Ciclismo: Tour de France, per 40 minuti Bologna davanti al mondo - Tra meno di 100 giorni, il 30 giugno, il Tour de France sbarcherà a Bologna e in città l'attesa diventa sempre più spasmodica per gli appassionati delle due ruote, visto che per la prima volta vedrà l ...ansa

Giro Next Gen 2024: il percorso - L'evento dedicato ai migliori talenti Under 23 del Ciclismo mondiale è stato presentato nel corso della settimana dedicata al Made in Italy ...calciomagazine

