Ci vediamo in un’altra vita | storia vera | Gabriel Montoya Vidal oggi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dal 17 aprile 2024 è disponibile su Disney+ Ciin. Si tratta della miniserie poliziesca spagnola creata da Jorge Sánchez-Cabezudo e Alberto Sánchez-Cabezudo. Lasi basa sul libri di interviste di Manuel Jabois e riguarda gli attentati al treno 11M. Scendendo nel dettaglio, la miniserie racconta l’intervista che, Baby, ha rilasciato per parlare dell’attentato jihadista avvenuto in Europa l’11 marzo 2004. Definito Baby, quell’anno aveva solo 16 anni e, insieme a Emilio Trashorras, ha partecipato al trasferimento esplosivo utilizzato a Madrid. Ciin: ladell’attentato Leggi anche: Pride-La forza ...

